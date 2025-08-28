Avanzan las obras de infraestructura en General Ramírez

La Municipalidad inició el recambio de cañerías de cloacas en la calle Sarmiento para mejorar el servicio de los vecinos.

La Municipalidad de General Ramírez avanza con un nuevo frente de obras de infraestructura en la ciudad. Se trata del recambio de la red de cloacas en la calle Sarmiento, en el tramo comprendido entre Belgrano y Bv. San Martín. La obra busca modernizar el sistema y ofrecer una mayor seguridad y eficiencia para los vecinos.

Los trabajos consisten en el reemplazo de las antiguas cañerías de fibrocemento por nuevas de PVC, un material que ofrece mayor resistencia y durabilidad. Esta mejora es fundamental para garantizar un sistema cloacal más eficiente, reduciendo el riesgo de roturas y fugas.(Informe Litoral)