UEFA Champions League: los cruces y los partidos más esperados

La UEFA Champions League 2025/26 ha dado el puntapié inicial con el sorteo de su innovador formato de liga, que reemplaza a la tradicional fase de grupos. A partir de ahora, 36 equipos competirán en una única tabla general, disputando cada uno ocho partidos contra rivales diferentes. Este cambio marca una nueva era en el torneo de clubes más prestigioso de Europa.
Los emparejamientos sorteados prometen emociones fuertes desde la primera jornada, que se disputará la semana del 16 de septiembre. Cada equipo jugará cuatro partidos como local y cuatro como visitante, enfrentando a oponentes de diferentes bombos para asegurar la paridad y el espectáculo.
El nuevo sistema de una única tabla de clasificación agrega un condimento especial a la competencia. Los ocho equipos que finalicen en los primeros puestos avanzarán directamente a los octavos de final. Mientras tanto, los clubes que se ubiquen entre el 9° y el 24° puesto tendrán que luchar en un exigente play-off de ida y vuelta para asegurar su lugar en la siguiente ronda. Este formato busca maximizar la competitividad y mantener el suspenso hasta el final de la fase de liga.
Una vez definidos los 16 equipos que avanzan a octavos, el torneo seguirá con el tradicional formato de eliminación directa a doble partido, con la única excepción de la final, que se mantendrá como un partido único en sede neutral. La expectativa es enorme para ver cómo los grandes equipos se adaptan a esta nueva estructura y quiénes se perfilan como los principales candidatos a levantar el trofeo en 2026.
COMENTÁ LA NOTA