Jóvenes de General Ramírez visitaron la Cámara de Diputados

Estudiantes de cinco escuelas secundarias de General Ramírez realizaron una visita guiada a la Cámara de Diputados de Entre Ríos. La actividad, organizada en el marco del programa «Concejo Juvenil», tuvo como objetivo acercar a los jóvenes al trabajo legislativo y fomentar su participación cívica. Los alumnos, de instituciones públicas y privadas, estuvieron acompañados por docentes y por el viceintendente Carlos Troncoso.
Troncoso explicó que el «Concejo Juvenil» es una iniciativa anual del Concejo Deliberante local que ya lleva más de diez años en funcionamiento. «La idea es que los chicos vean de cerca cómo se trabaja en la cocina de lo que luego serán las leyes», señaló. Los estudiantes ya eligieron a sus representantes y próximamente se reunirán para debatir los proyectos que ellos mismos impulsan.
El viceintendente destacó la diversidad de temas que interesan a los jóvenes, que van desde la mejora de espacios comunes y la vía aeróbica, hasta proyectos sobre el tránsito y el cuidado del medio ambiente. «Estamos sorprendidos por el interés que tienen los chicos en brindar su mirada y sus aportes para potenciar los lugares que frecuentan», afirmó.
Una de las particularidades del programa es que los proyectos elegidos tienen la posibilidad de contar con un presupuesto para su ejecución. «Una vez que analizan y deciden en torno a los proyectos presentados, se define uno y cuentan con un presupuesto para hacerlo realidad, eso es algo que a los chicos les entusiasma mucho», concluyó Troncoso.
