La impactante revelación de Lionel Messi: el partido contra Venezuela será su último de local por Eliminatorias

El astro argentino anunció que el duelo en el Monumental tendrá un sabor especial, y por eso toda su familia lo acompañará.

Facebook Twitter WhatsApp

Lionel Messi sorprendió al mundo del fútbol al confirmar que el próximo jueves, en el partido contra Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, jugará su último partido en condición de local. El capitán de la Selección Argentina hizo el anuncio luego de la victoria de Inter Miami en la semifinal de la Leagues Cup.

En diálogo con la prensa, Messi explicó el porqué de esta decisión: «Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos». Con esta declaración, dejó en claro que el encuentro en el Monumental tendrá un significado de despedida para él en el marco de una competición oficial.

Además, el astro rosarino reveló que la ocasión será tan importante que estará acompañado por su familia: «Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará».

A lo largo de su trayectoria con la Albiceleste, Messi ha acumulado un impresionante palmarés de cuatro títulos, incluyendo la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022. Con 193 partidos disputados y 112 goles, la «Pulga» se acerca a un nuevo hito: si juega todos los encuentros programados para el resto del año, podría alcanzar los 199 partidos, quedando a un paso de los 200 con la Selección.

El anuncio de Messi marca el final de una era en las Eliminatorias Sudamericanas para el mejor jugador del mundo, y el partido del próximo jueves en Buenos Aires se perfila como un evento cargado de emoción para los hinchas argentinos que verán por última vez a su capitán en casa por esta competencia.