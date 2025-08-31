Fiesta del Tambero: invitan a una charla técnica en la Escuela N° 33

Se realizará el miércoles 3 de septiembre a las 19. “Moscas: con manejo y decisión, se gana producción” y “El papel oculto de los minerales y vitaminas en la salud y reproducción”, serán los temas. Dónde inscribirse.

En el marco de la 12ª Fiesta del Tambero en la Escuela N° 33, Nicolás Avellaneda de Isletas-Camps, se realizará una charla técnica este miércoles 3 de septiembre a las 19 en el establecimiento escolar.

Los temas de la convocatoria son: “Moscas: con manejo y decisión, se gana producción” a cargo de Gonzalo Rodríguez Senes (Vetanco) y “El papel oculto de los minerales y vitaminas en la salud y reproducción” con José Maiztegui (Bladek SRL).

La actividad es libre y gratuita pero los cupos son limitados, por eso es necesario inscribirse en este enlace: https://forms.gle/2gaQQaQ63NUrVvXt9.

Al finalizar se compartirá un lunch. La propuesta es organizada por la Cámara de Productores de Leche de Entre Ríos (Caproler); BladeK, nutrición animal y Vetanco.

Del archivo: Cuenta regresiva para la 12ª Fiesta del Tambero de Isletas