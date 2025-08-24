Cuenta regresiva para la 12ª Fiesta del Tambero de Isletas

Se realizará el domingo 7 de septiembre desde las 11.30. Habrá un gran almuerzo y baile con La Bandita Edelweiss y Grupo Tentación. Las tarjetas están a la venta.

El domingo 7 de septiembre se realizará la 12ª Fiesta del Tambero en la Escuela N° 33, Nicolás Avellaneda de Isletas-Camps, en el departamento Diamante.

El programa de la Fiesta del Tambero 2025

11.30 – Aperitivo musical y breve acto

– Aperitivo musical y breve acto 12.30 – Gran almuerzo familiar compuesto por: choricitos, asado deshuesado, ensaladas varias y postre, helado . Se ruega llevar cuebiertos completos.

– compuesto por: . Se ruega Tras el almuerzo y durante toda la tarde habrá un baile con la actuación de la Bandita Edelweiss y Grupo Tentación.

La animación de la fiesta estará a cargo de Gonzalo Schmidt.

Cuánto salen las tarjetas

Las tarjetas para mayores tienen un valor de 22.000 y menores 10.000 pesos. Las bebidas se compran a parte. (Informe Litoral)

