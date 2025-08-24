Cuenta regresiva para la 12ª Fiesta del Tambero de Isletas

El domingo 7 de septiembre se realizará la 12ª Fiesta del Tambero en la Escuela N° 33, Nicolás Avellaneda de Isletas-Camps, en el departamento Diamante.
El programa de la Fiesta del Tambero 2025
- 11.30 – Aperitivo musical y breve acto
- 12.30 – Gran almuerzo familiar compuesto por: choricitos, asado deshuesado, ensaladas varias y postre, helado. Se ruega llevar cuebiertos completos.
- Tras el almuerzo y durante toda la tarde habrá un baile con la actuación de la Bandita Edelweiss y Grupo Tentación.
La animación de la fiesta estará a cargo de Gonzalo Schmidt.
Cuánto salen las tarjetas
Las tarjetas para mayores tienen un valor de 22.000 y menores 10.000 pesos. Las bebidas se compran a parte. (Informe Litoral)
