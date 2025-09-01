El Gobierno suspendió las validaciones mensuales del programa Vouchers Educativos para el ciclo lectivo 2025

Facebook Twitter WhatsApp

El Ministerio de Capital Humano ha anunciado la suspensión de las validaciones mensuales del programa Vouchers Educativos a partir del año 2025. Esta decisión, oficializada a través de la Resolución 1327/2025, tiene como objetivo principal proteger la trayectoria educativa de los estudiantes y evitar que trámites administrativos se conviertan en un obstáculo para la permanencia en las escuelas privadas con al menos un 75% de financiamiento estatal.

La medida elimina la obligación de las instituciones educativas de realizar validaciones mensuales, un proceso que verificaba que los beneficiarios cumplían con los requisitos del programa. Según el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, esta suspensión busca proteger los derechos de los estudiantes más vulnerables, cuyas familias, con ingresos que no superan los siete salarios mínimos, son las principales beneficiarias. Al simplificar el proceso, se asegura que los alumnos no corran el riesgo de perder la ayuda económica necesaria para continuar sus estudios debido a barreras burocráticas.

A pesar de la suspensión de las validaciones, el programa seguirá vigente durante todo el 2025. Los beneficiarios continuarán recibiendo los subsidios de forma regular. Por ejemplo, ANSES ha confirmado que se pagará el monto correspondiente a la cuota de julio de 2025, con un valor estimado de $20.000 por estudiante, durante la segunda semana de agosto. Los Vouchers Educativos cubren hasta el 50% del valor mensual de la matrícula, y el pago se deposita directamente en la cuenta bancaria del adulto responsable. El monto final varía según el nivel educativo del alumno y el porcentaje de subsidio que reciba la escuela.

La resolución subraya el compromiso del gobierno en asegurar la estabilidad y continuidad del proceso educativo, especialmente para aquellos que más lo necesitan.