Shell volvió a aumentar la nafta y el gasoil en Paraná

Los conductores de la capital entrerriana inician el mes con un nuevo ajuste en el precio del combustible. Desde la medianoche de este lunes, Shell aumentó sus valores en los surtidores, con una suba que, según confirmó el empresario estacionero Alejandro Di Palma, es inferior al 1%. Este es el primer incremento registrado en septiembre.

El aumento afecta a todas las variedades de combustible, con los siguientes porcentajes de suba:

Nafta Súper: Aumentó un 0,92% , pasando de $1.526 a $1.540 por litro.

Aumentó un , pasando de $1.526 a por litro. V-Power Nafta: El incremento fue del 0,84% , con el precio por litro subiendo de $1.791 a $1.806 .

El incremento fue del , con el precio por litro subiendo de $1.791 a . Diésel: Subió un 0,82% , y su nuevo valor es de $1.605 por litro, en lugar de los $1.592 anteriores.

Subió un , y su nuevo valor es de por litro, en lugar de los $1.592 anteriores. V-Power Diésel: El aumento más bajo fue para este producto, con un 0,72%, costando ahora $1.824 por litro, comparado con los $1.811 previos.

Según Di Palma, el precio de los combustibles está influenciado por múltiples factores, como el precio del barril de petróleo, el valor del dólar, el costo de los biocombustibles, los impuestos internos y los costos de manufactura.

Además, el empresario señaló que la política también juega un papel clave, ya que la estrategia de precios de la compañía estatal YPF, que controla el 63% del mercado, suele definir el camino para el resto de las empresas del sector.