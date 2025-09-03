Repararon caminos y limpiaron banquinas en Costa Grande

En la localidad de Costa Grande, departamento Diamante destacaron los trabajos realizados en algunos caminos de la jurisdicción, donde se concretó el abovedado y limpieza de banquinas.
Qué trabajos se realizaron en caminos de Costa Grande
- Arreglo y limpieza de banquinas en el Km 62 de la R.N. Nº 11, a la altura de la estación de servicio Gieco hacia la costa
- Limpieza de banquinas y apertura de desagüe en camino vecinal, Km 52 de la R.N. Nº 11, con maquinaria contratada por la Junta.
«Estas acciones nos permiten garantizar mayor seguridad vial y mejor transitabilidad para todos los vecinos. Cada mejora en el camino es también una mejora en la calidad de vida de nuestra comunidad», destacaron desde la gestión local.
