Repararon caminos y limpiaron banquinas en Costa Grande

Las tareas fueron realizadas por la Junta de Gobierno y la Zonal Diamante de Vialidad. "Estas acciones nos permiten garantizar mayor seguridad vial y mejor transitabilidad para todos los vecinos", destacaron.

En la localidad de Costa Grande, departamento Diamante destacaron los trabajos realizados en algunos caminos de la jurisdicción, donde se concretó el abovedado y limpieza de banquinas.

Qué trabajos se realizaron en caminos de Costa Grande

Arreglo y limpieza de banquinas en el Km 62 de la R.N. Nº 11, a la altura de la estación de servicio Gieco hacia la costa

Limpieza de banquinas y apertura de desagüe en camino vecinal, Km 52 de la R.N. Nº 11, con maquinaria contratada por la Junta.

«Estas acciones nos permiten garantizar mayor seguridad vial y mejor transitabilidad para todos los vecinos. Cada mejora en el camino es también una mejora en la calidad de vida de nuestra comunidad», destacaron desde la gestión local.

