El tiempo empezará a mejorar y se viene el frío desde el jueves

Durante este miércoles la inestabilidad irá disminuyendo para dar paso a jornadas mayormente despejadas. Si bien ya no habrá temperaturas extremas, las mínimas tendrán una notable baja a partir del jueves.

Facebook Twitter WhatsApp

Luego de la inestabilidad que sorprendió a más de uno, desde este miércoles las condiciones del tiempo empezarán a mejorar para dar paso progresivamente a días más despejados.

De acuerdo a lo que adelanta el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrá varios días sin lluvias, incluido el fin de semana.

El mayor cambio se dará en las temperaturas, ya que si bien ya no habrá fríos extremos por la época del año, sí bajarán varios grados con mínimas de 2 y máximas que no llegarán a los 20 grados. Por eso no se descartan heladas.

Del archivo: Detectaron la presencia de un puma en la zona rural de Diamante