Colisión en cadena en el acceso a Nogoyá: tres vehículos involucrados y solo daños materiales

El siniestro ocurrió en la transitada intersección de Ruta 12 y calle Diamante, involucrando a dos automóviles y una camioneta.

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En la mañana de este sábado, aproximadamente a las 08:25, se registró un siniestro vial en la intersección de la Ruta Nacional N° 12 y calle Diamante, en la ciudad de Nogoyá. Según informaron fuentes oficiales, el accidente consistió en una colisión en cadena que afectó a tres rodados: un automóvil Renault Clio, un Toyota Etios XLS y una camioneta Toyota RAV4.

A pesar de la espectacularidad del impacto en una zona de alto flujo vehicular, se confirmó que no hubo personas lesionadas. Todos los vehículos eran conducidos por personas mayores de edad que contaban con la documentación de circulación obligatoria vigente al momento del hecho.

Debido al incidente, el tránsito en el sector se vio parcialmente asistido mientras se realizaban las pericias de rigor. En el lugar del hecho trabajó de forma conjunta el Personal de Tránsito Municipal con la colaboración efectiva de la Comisaría Villa 3 de Febrero, según se expresó a Informe Litoral.