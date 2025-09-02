Gestiones en la Provincia para proyectos clave en General Ramírez

La intendenta Flavia Pamberger, acompañada por su par Carlos Troncoso, mantuvo una serie de encuentros con funcionarios del gobierno provincial para avanzar en obras y proyectos prioritarios para la ciudad.

La intendenta de General Ramírez, Flavia Pamberger, junto al viceintendente Carlos Troncoso, viajaron a la capital provincial para gestionar proyectos de gran importancia para el municipio. En una productiva jornada, se reunieron con distintos organismos del gobierno de Entre Ríos, con el objetivo de destrabar y acelerar la concreción de obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos.

Uno de los encuentros principales fue con el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Darío Schneider. Durante la reunión, se abordaron las obras consideradas prioritarias para la ciudad, con un enfoque especial en la reactivación del Acceso Norte, una arteria vital para la conectividad y el desarrollo local.

Además, la comitiva se reunió con el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, para avanzar en un trámite fundamental: la recuperación del terreno de 65 viviendas que había sido cedido al organismo. Este paso es crucial para futuros proyectos habitacionales en la localidad.

Finalmente, los intendentes conversaron con el diputado provincial Jorge Maier sobre la necesidad de incluir obras de infraestructura de gran envergadura en el presupuesto provincial del próximo año.(Informe Litoral)