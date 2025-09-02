Continúan las jornadas de castración gratuita de mascotas en Paraná

La Municipalidad ha publicado el cronograma de castraciones gratuitas para el mes de septiembre, con diferentes puntos en la ciudad para que los vecinos accedan a este servicio esencial para la salud animal y el bienestar comunitario.

La Municipalidad de Paraná ha anunciado las fechas y ubicaciones de las jornadas de castración gratuita de mascotas para todo el mes de septiembre. La iniciativa busca promover la tenencia responsable y controlar la población de animales de compañía en la ciudad.

El cronograma comenzó en la comisión vecinal Santa Lucía, donde los equipos de Salud Animal y Bienestar estarán atendiendo hasta el 5 de septiembre. A partir del 8 de septiembre, el servicio se trasladará a la comisión vecinal Los Gobernadores (Plaza Alemania) hasta el 12 de septiembre.

Posteriormente, del 15 al 19 de septiembre, los operativos se realizarán en la comisión vecinal López Jordan. Finalmente, la última etapa del mes, que abarca del 22 al 30 de septiembre, tendrá lugar en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) Paraná Este.

Requisitos y recomendaciones para la atención

Para acceder al servicio, los dueños deben tener en cuenta los siguientes requisitos:

Los animales, caninos o felinos, deben tener un mínimo de 5 a 6 meses de edad.

Es obligatorio que las mascotas se presenten con ocho horas de ayuno .

. En caso de que las hembras hayan tenido cría, se recomienda castrarlas entre 45 y 60 días después del parto.

Los propietarios deben llevar una manta para cubrir al animal después de la operación y colaborar con una hoja de afeitar.(Informe Litoral)