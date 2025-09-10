Dos accidentes de tránsito en Paraná dejaron a dos motociclistas heridos

Los siniestros ocurrieron en las primeras horas del miércoles en calles San Luis y Tala, y en avenida de Las Américas y Pasteur, en la jurisdicción de Comisaría Segunda.

En las primeras horas de este miércoles, la ciudad de Paraná fue escenario de dos accidentes de tránsito que resultaron en heridas para dos motociclistas. Los hechos se registraron en la jurisdicción de la Comisaría Segunda y fueron reportados por el jefe de la dependencia, Guillermo González.

Primer accidente: choque en Tala y San Luis

El primer siniestro tuvo lugar a las 2:30 de la madrugada en la esquina de Tala y San Luis. Un automóvil Chevrolet Agile, conducido por un hombre de 49 años, colisionó con una motocicleta Honda Wave de 110cc, guiada por un hombre de 41 años. Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió cortes leves en el cuero cabelludo y fue atendido por sus heridas.

Según el jefe policial, la motocicleta terminó sobre la vereda tras el choque. Las cámaras de seguridad de la intersección serán revisadas para determinar las circunstancias del accidente.

Segundo siniestro: colisión de motos en avenida de Las Américas

El segundo hecho se registró alrededor de las 8 de la mañana en la intersección de avenida de Las Américas y calle Pasteur. En este caso, el choque fue entre dos motocicletas de 110cc, una manejada por un joven de 25 años y la otra por un adolescente de 19.

Ambos motociclistas circulaban en dirección norte cuando, aparentemente, uno de ellos intentó girar, provocando la colisión. El joven de 25 años fue trasladado al hospital San Martín con un traumatismo leve de cráneo. Las autoridades confirmaron que ambos conductores llevaban casco y contaban con la documentación correspondiente.

El comisario González destacó que los accidentes de tránsito con heridos leves y daños materiales son «frecuentes», señalando que la dependencia interviene en «hasta tres siniestros viales por día».(Elonce)