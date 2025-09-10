Entre Ríos y el CFI firmaron un convenio para impulsar a MiPyMEs

Facebook Twitter WhatsApp

El Gobierno de Entre Ríos y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) firmaron un convenio que inyectará una inversión de 3 mil millones de pesos para potenciar el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) en la provincia. La iniciativa incorpora nuevas líneas de crédito y refuerza las ya existentes, con el objetivo de fomentar el agregado de valor, el crecimiento productivo y la generación de empleo.

El acuerdo se centrará en varios ejes estratégicos, incluyendo la asistencia financiera a proyectos de los sectores agroindustrial, turístico y tecnológico. Además, se destinarán fondos para incentivar inversiones en eficiencia hídrica y energética, y se brindará un apoyo específico a iniciativas lideradas por mujeres y jóvenes emprendedores. También se contempla el acompañamiento a cadenas de valor que son clave para la competitividad provincial.

Durante la firma del convenio, las autoridades provinciales y del CFI coincidieron en que este acuerdo es una herramienta fundamental para fortalecer la economía de Entre Ríos. El financiamiento se canalizará a través de créditos directos del CFI, diseñados para adaptarse a las necesidades específicas de cada sector.

Con la implementación de este convenio, el CFI y la provincia de Entre Ríos consolidan una agenda de trabajo conjunta que busca generar oportunidades, impulsar la innovación y asegurar un desarrollo equitativo en todo el territorio entrerriano.