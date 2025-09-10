La Selección Argentina perdió el liderazgo del ranking FIFA

Facebook Twitter WhatsApp

La Selección Argentina de fútbol dejó de ser la número uno del ranking FIFA, un puesto que ostentó durante 2 años y 5 meses. La caída se produjo tras la derrota por 1 a 0 ante Ecuador, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. A pesar de haber clasificado de manera anticipada al Mundial 2026 y haber terminado en la primera posición de la tabla, el resultado adverso tuvo un impacto directo en la clasificación mundial.

El nuevo líder de la tabla es España, que aprovechó sus victorias en las Eliminatorias europeas para desplazar a la Albiceleste. El equipo español, dirigido por Luis De La Fuente, aseguró el primer puesto con sus contundentes triunfos de 3-0 sobre Bulgaria y 6-0 contra Turquía.

Francia también se benefició de sus recientes victorias ante Ucrania e Islandia, subiendo al segundo lugar y relegando a Argentina al tercer puesto del ranking. Con este cambio, la Selección Argentina quedó en el quinto lugar de selecciones con más tiempo en la cima, a solo cuatro meses de igualar el récord de España, que lideró la clasificación entre septiembre de 2011 y junio de 2014.

El futuro inmediato de Argentina no parece propicio para recuperar el primer puesto, ya que solo disputará partidos amistosos en lo que resta del año, que otorgan menos puntos para el ranking. En contraste, España y Francia seguirán sumando puntos en partidos oficiales de la UEFA, lo que ampliará la brecha. La próxima actualización del ranking FIFA se publicará el 17 de septiembre.