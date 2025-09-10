El presidente Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 en cadena nacional

El anuncio, previsto para el próximo lunes, se realizará en un contexto político desafiante y previo a las elecciones de octubre.

El presidente Javier Milei se dirigirá a la ciudadanía a través de una cadena nacional el próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas para realizar la presentación del Presupuesto 2026. El anuncio fue confirmado por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien difundió la información en su cuenta oficial de la red social X.

La presentación del nuevo presupuesto se da en un momento clave, ya que el Gobierno busca consolidar su estrategia de disciplina fiscal. En el anticipo del Poder Ejecutivo, se destacó la intención de insistir con un presupuesto equilibrado entre gastos e ingresos. El objetivo es mantener el superávit financiero que se logró en la primera mitad del año, el cual alcanzó el 0,4% del PBI.

Para lograr estos resultados, el Gobierno ha aplicado recortes en el gasto, especialmente en áreas como transferencias y programas sociales, lo que ha permitido compensar la caída de ingresos. Además, el Ejecutivo ha logrado que empresas públicas reporten superávits históricos.

La discusión del presupuesto 2026 es vista como una oportunidad para que el gobierno fortalezca su relación con los gobernadores. El financiamiento de la deuda pública continúa vinculado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ya aportó 2000 millones de dólares tras la primera revisión del programa.