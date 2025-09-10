Estudiante se atrincheró y disparó en una escuela de Mendoza

El dramático suceso en el colegio Marcelino Blanco habría sido consecuencia del bullying que sufría la menor, quien pedía hablar con una profesora.

Un tenso y dramático incidente se desató este miércoles por la mañana en la escuela Marcelino Blanco, cuando una alumna de 14 años, al parecer harta de ser víctima de bullying, se atrincheró en el establecimiento tras realizar disparos. El episodio, que generó pánico entre los estudiantes, se desencadenó luego de que un compañero hiciera un comentario ofensivo contra la menor.

Según relatos de testigos, la adolescente, descrita como «callada y con pocos amigos», sacó un arma de entre sus pertenencias, apuntó a su compañero y le gritó: «A vos te voy a matar». Inmediatamente después, salió al patio y disparó al aire en al menos dos oportunidades, un momento que fue captado por varios celulares.

La acción de la joven fue el detonante para que el resto de los alumnos buscaran refugio y alertaran a las autoridades. Tras los disparos, la menor se atrincheró en un aula, pidiendo «para negociar» la presencia de su profesora de matemáticas, Raquel.

Compañeros de la joven confirmaron que era objeto de burlas constantes por su forma de hablar, su vestimenta y sus cejas pobladas, lo que habría profundizado su aislamiento y provocado la drástica reacción.

El suceso movilizó a un equipo de mediadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), además de personal policial y a la fiscal de menores Griselda Digier, quienes trabajaron para resolver la situación. Mientras tanto, los estudiantes evacuados fueron trasladados al hospital local. Gustavo Pinto, director del hospital, informó que la mayoría de ellos fueron atendidos por crisis de nervios y luego retirados por sus padres.

El caso subraya la necesidad de abordar de forma urgente el problema del acoso escolar y sus graves consecuencias. La menor fue finalmente contenida, pero el incidente deja al descubierto un problema que va más allá de un simple conflicto escolar.