Detuvieron a dos personas en operativos de prevención en Diamante

Un joven de 25 años y otro hombre de 32 fueron aprehendidos en la vía pública durante la madrugada.

En la madrugada de hoy, personal policial de Diamante realizó operativos de prevención en diferentes barrios de la ciudad. Estos procedimientos resultaron en la detención de dos individuos por hechos delictivos.

Una de las intervenciones ocurrió en la calle Tratado del Pilar, cuando los agentes fueron alertados sobre la presencia de un intruso en el patio de una vivienda. Aunque el sospechoso intentó escapar, fue rápidamente aprehendido. Se trata de un joven de 25 años con domicilio en la ciudad.

En otro hecho, registrado en la calle San Lorenzo, una patrulla policial detuvo a un hombre de 32 años. Durante el control, se descubrió que llevaba consigo una canilla de agua que había sido sustraída del frente de una casa.

Ambas detenciones fueron comunicadas al Ministerio Público Fiscal, que ordenó que los dos hombres permanezcan detenidos en la Alcaidía Policial mientras avanza el proceso judicial.(Informe Litoral)