La Secretaría de Energía aumenta el precio de los biocombustibles

El alza del 4% en el valor del bioetanol y el biodiésel se trasladará a los surtidores de nafta y gasoil en octubre.

La Secretaría de Energía ha dispuesto un incremento del 4% en los precios de los biocombustibles, una medida que impactará directamente en el valor de la nafta y el gasoil a partir de octubre. La resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial, establece los nuevos valores para el bioetanol y el biodiésel, que se utilizan de manera obligatoria en la mezcla con combustibles fósiles.

Según las resoluciones 368 y 369, el precio del bioetanol de caña de azúcar se fijó en $857 por litro, mientras que el de maíz se estableció en $785,46 por litro. Por su parte, el biodiésel, que se mezcla con el gasoil, tuvo un aumento del 3,99%, pasando a $1.408.687 por tonelada.

Este incremento en el costo de los biocombustibles, que representan un corte obligatorio del 12% en la nafta y el gasoil, encarece el costo de producción para las refinerías, lo que se traduce en un inminente aumento en el precio final de los combustibles en los surtidores. A esta suba se le suma la aplicación de nuevos impuestos, que el Gobierno había postergado y que entrarán en vigencia a partir del 1 de octubre. Esto sugiere un doble impacto en el precio de los combustibles para los consumidores.