La Cámara de Diputados tendrá su propio protocolo de Prevención e Intervención en Casos de Violencia Laboral y de Género

Se reunió la Comisión Especial de Prevención e Intervención en Casos de Violencia Laboral y de Género de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Susana Pérez, y avanzó en aspectos organizativos que permitan tener listo el protocolo en los próximos seis meses.

La comisión es temporaria y deberá abocarse a la creación de un protocolo de actuación para la prevención e intervención en casos de violencia laboral y de género en el ámbito legislativo. Tiene un plazo de seis meses para elaborar el mismo, con un informe preliminar a los tres meses.

Su presidente, la diputada Susana Pérez, dialogó con Radio Diputados y explicó detalles. “El encuentro de hoy fue importante porque se establecieron las formas de trabajo y se solicitó un espacio para sesionar cada miércoles, coincidiendo con las sesiones ordinarias de la Cámara”.

En relación a la metodología de trabajo, Pérez recalcó: “El objetivo es avanzar en la elaboración de un protocolo propio, tomando como base proyectos legislativos ya presentados, así como protocolos de otras instituciones como la UADER, la Municipalidad de Paraná, el Poder Judicial o el de la Cámara de Senadores. Es decir que se busca adaptar las mejores prácticas a la realidad de la Cámara de Diputados” señaló la legisladora.

La comisión está integrada por representantes de todos los espacios políticos, incluyendo las minorías dentro de los bloques. “También nos dedicamos a definir quiénes van a ser los invitados especiales, todos expertos en este tema. Va a ser todo un desafío sobretodo por el tiempo con el que contamos, pero es algo para lo que estamos preparados” remarcó Pérez.

