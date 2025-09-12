Anticipan un fin de semana cálido y sin lluvias a la vista

El viento norte hace aumentar las temperaturas en Entre Ríos y otras provincias. Hasta el domingo inclusive no se prevén lluvias para la provincia y el cielo estará mayormente despejado.

El ingreso de aire más cálido desde el norte marcará el pulso del tiempo durante este viernes en gran parte del país. El viento norte, que tendrá de regular a fuerte intensidad, será el responsable de un notorio ascenso térmico, sobre todo en la franja central y norte del territorio nacional.

En Entre Ríos, la jornada presentará una mínima de 13°C y una máxima que alcanzará los 22°C. El viento provendrá del norte con rotación al noroeste hacia la tarde.

En el resto del centro del país, las temperaturas seguirán en aumento: Córdoba espera máximas de entre 18°C y 25°C, acompañadas por viento norte persistente. En tanto, la región de Cuyo también registrará un ascenso paulatino, con marcas que oscilarán entre los 18°C y 24°C en Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja.

Por su parte, en Buenos Aires y La Pampa se mantendrá el aire más fresco, con temperaturas estables y poco cambio respecto a días anteriores, sobre todo en horas sin sol.

En el extremo norte, las condiciones serán más cálidas: Formosa, Chaco, norte de Santa Fe, Corrientes, Misiones, Salta, Santiago del Estero y el este de Jujuy registrarán máximas de entre 27°C y 30°C, con viento soplando del norte.

Cómo estará el fin de semana

El sábado se consolidará el tiempo estable en la región núcleo. En Entre Ríos y Santa Fe se esperan jornadas soleadas, con viento del noreste y un leve ascenso de la temperatura: las máximas estarán entre los 18°C y 25°C. La situación será similar en Buenos Aires y La Pampa, con cielo despejado a parcialmente nublado.

En el norte del país —incluyendo Formosa, Corrientes, Misiones y el NOA— predominará la estabilidad y no se prevén lluvias.

El domingo persistirán las buenas condiciones en el centro y norte del país, aunque un frente frío débil avanzará sobre el sur de Buenos Aires y La Pampa, generando nubosidad y algunas precipitaciones aisladas. Entre Ríos y la región núcleo no se verán mayormente afectados.

