Este domingo se celebrará la Fiesta Patronal en honor a San Lorenzo Justiniano

Este domingo 14 de septiembre la localidad de Isletas tendrá su tradicional Fiesta Patronal en honor a San Lorenzo Justiniano. Además, la capilla homónima celebrará su 80º aniversario.
Como cada año, se oficiará la Santa Misa, Confirmación, procesión con la imagen del Santo Patrono y luego se compartirá un gran almuerzo familiar. Para cerrar la jornada habrá un baile.
En la ocasión, Genaro Ecclesia, Benjamín Gieco, Santino Córdoba, Angelina Mana y Milagros Trevisán recibirán la Confirmación.
Las tarjetas se encuentran a la venta a 25.000 pesos para mayores y menores 12.000 pesos y pueden reservarse a los teléfonos: 3435305185 o 3435229181. No incluye bebidas y se solicita a los comensales concurrir con cubiertos completos.
El menú estará compuesto por choricitos, carne con cuero, ensaladas varias y postre helado.
El espectáculo artístico y baile contará con la actuación de Bandita Edelweiss, Mi Sueño Chamamé, Revolución Federal y Tadeo Sosa y su Acordeón. En tanto la animación estará a cargo de Darío López, por lo que se invita a la población a participar de este grato encuentro.
