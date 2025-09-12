Este domingo se celebrará la Fiesta Patronal en honor a San Lorenzo Justiniano

Se oficiará la Santa Misa, Confirmación, procesión con la imagen del Santo Patrono y luego se compartirá un gran almuerzo familiar. Para cerrar la jornada habrá un baile. Los detalles en esta nota.

Este domingo 14 de septiembre la localidad de Isletas tendrá su tradicional Fiesta Patronal en honor a San Lorenzo Justiniano. Además, la capilla homónima celebrará su 80º aniversario.

Como cada año, se oficiará la Santa Misa, Confirmación, procesión con la imagen del Santo Patrono y luego se compartirá un gran almuerzo familiar. Para cerrar la jornada habrá un baile. 

En la ocasión, Genaro Ecclesia, Benjamín Gieco, Santino Córdoba, Angelina Mana y Milagros Trevisán recibirán la Confirmación.

Las tarjetas se encuentran a la venta a 25.000 pesos para mayores y menores 12.000 pesos y pueden reservarse a los teléfonos: 3435305185 o 3435229181. No incluye bebidas y se solicita a los comensales concurrir con cubiertos completos.

El menú estará compuesto por choricitos, carne con cuero, ensaladas varias y postre helado.

El espectáculo artístico y baile contará con la actuación de Bandita EdelweissMi Sueño Chamamé, Revolución Federal y Tadeo Sosa y su Acordeón. En tanto la animación estará a cargo de Darío López, por lo que se invita a la población a participar de este grato encuentro.

