Empleadas domésticas: el Gobierno convocó a una reunión para definir nuevos aumentos salariales

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares se reunirá este martes 24 de febrero para revisar las escalas vigentes, tras el último ajuste del 2,7% aplicado a finales del año pasado.

A través de la resolución 1 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional oficializó el llamado a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para una audiencia de revisión salarial. El encuentro, programado para este martes a las 11:00 en la Secretaría de Trabajo, contará con la participación de representantes de los trabajadores, empleadores y los ministerios de Economía y Capital Humano. El objetivo es establecer una actualización en los sueldos del sector, que se encuentran sin variaciones desde el último incremento del 2,7% aplicado entre noviembre y diciembre.

A la espera de lo que se defina en la reunión, las escalas vigentes para el mes de febrero mantienen los siguientes valores de referencia:

Tareas Generales (limpieza y mantenimiento): $3.250,10 la hora y $398.722,14 el mes (con retiro).

Asistencia y Cuidado de Personas: $3.494,25 la hora y $441.806,54 el mes (con retiro).

Caseros: $3.494,25 la hora y $441.806,54 el mes.

Tareas Específicas (cocineros/as): $3.696,15 la hora y $452.478,51 el mes (con retiro).

Supervisores: $3.895,56 la hora y $485.961,09 el mes (con retiro). En la modalidad sin retiro, el sueldo mensual asciende a $539.711,79.

La expectativa por la nueva audiencia es elevada, dado que busca compensar el desfasaje salarial frente a la inflación acumulada en el inicio del año 2026. Además de los básicos, la negociación deberá contemplar el impacto en los adicionales por antigüedad y zona desfavorable. Hasta que se formalice un nuevo acuerdo, rigen los valores mencionados, los cuales sirven como base de cálculo para las remuneraciones actuales.