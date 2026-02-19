Empleadas domésticas: el Gobierno convocó a una reunión para definir nuevos aumentos salariales

A través de la resolución 1 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional oficializó el llamado a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para una audiencia de revisión salarial. El encuentro, programado para este martes a las 11:00 en la Secretaría de Trabajo, contará con la participación de representantes de los trabajadores, empleadores y los ministerios de Economía y Capital Humano. El objetivo es establecer una actualización en los sueldos del sector, que se encuentran sin variaciones desde el último incremento del 2,7% aplicado entre noviembre y diciembre.
A la espera de lo que se defina en la reunión, las escalas vigentes para el mes de febrero mantienen los siguientes valores de referencia:
Tareas Generales (limpieza y mantenimiento): $3.250,10 la hora y $398.722,14 el mes (con retiro).
Asistencia y Cuidado de Personas: $3.494,25 la hora y $441.806,54 el mes (con retiro).
Caseros: $3.494,25 la hora y $441.806,54 el mes.
Tareas Específicas (cocineros/as): $3.696,15 la hora y $452.478,51 el mes (con retiro).
Supervisores: $3.895,56 la hora y $485.961,09 el mes (con retiro). En la modalidad sin retiro, el sueldo mensual asciende a $539.711,79.
La expectativa por la nueva audiencia es elevada, dado que busca compensar el desfasaje salarial frente a la inflación acumulada en el inicio del año 2026. Además de los básicos, la negociación deberá contemplar el impacto en los adicionales por antigüedad y zona desfavorable. Hasta que se formalice un nuevo acuerdo, rigen los valores mencionados, los cuales sirven como base de cálculo para las remuneraciones actuales.
