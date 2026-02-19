Irán y Rusia iniciaron maniobras navales conjuntas para reforzar la seguridad en el Océano Índico

Las armadas de ambos países desplegaron buques de guerra en el Golfo de Omán con el objetivo de combatir el terrorismo marítimo y proteger las rutas comerciales estratégicas.

En un contexto de marcada tensión geopolítica, las fuerzas navales de Irán y Rusia pusieron en marcha un ejercicio militar conjunto en las aguas del Golfo de Omán y el norte del Océano Índico. La actividad, coordinada por el portavoz Hassan Maqsoudlou, tiene como eje central la mejora de la seguridad marítima y el fortalecimiento de la cooperación binacional frente a desafíos comunes. El despliegue busca optimizar la sincronización de operaciones destinadas a la protección de buques mercantes y petroleros, así como establecer una postura unificada contra el terrorismo en alta mar y el unilateralismo en la región.

La movilización cuenta con la participación activa de unidades de la Armada iraní y del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), mientras que la representación rusa destaca por la presencia de la corbeta Stoikiy, un buque de avanzada de la clase Steregushchiy. El comandante ruso Alexey Sergeev ratificó la estrecha alianza entre Moscú y Teherán, asegurando que ambos países poseen la capacidad operativa para resolver problemas costeros complejos sin necesidad de intervención externa.

Este entrenamiento conjunto se desarrolla en un escenario de creciente fricción con los Estados Unidos, cuya presencia militar en la zona aumentó considerablemente en el último período. Cabe destacar que, previo a este encuentro, las fuerzas iraníes realizaron maniobras propias que incluyeron el cierre temporal de tramos en el Estrecho de Ormuz, una de las vías fluviales más importantes del mundo para el comercio energético, reafirmando el control estratégico que buscan ejercer sobre estas aguas internacionales.