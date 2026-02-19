Boca Juniors concretó el regreso de Adam Bareiro al fútbol argentino tras un acuerdo millonario con Fortaleza

El delantero paraguayo de 29 años llegó a un acuerdo con el club de la Ribera para realizarse la revisión médica y firmar un contrato por tres temporadas.

En un movimiento estratégico para reforzar su delantera, Boca Juniors logró destrabar la negociación por Adam Bareiro luego de acordar con Fortaleza de Brasil el pago de tres millones de dólares por el 100% del pase. La operación se aceleró en las últimas horas tras la aceptación de nuevas condiciones en los plazos de pago solicitadas por el club brasileño, permitiendo que el atacante paraguayo ocupe el cupo extra habilitado por la lesión de Rodrigo Battaglia antes del cierre del mercado este viernes 20 de febrero.

El acuerdo económico implica una ingeniería financiera que involucra a tres clubes, ya que los derechos económicos del jugador estaban repartidos en partes iguales entre Fortaleza y River Plate, por lo que el conjunto de Núñez recibirá la mitad del monto total de la venta. Bareiro, quien tuvo un paso previo por el «Millonario» y San Lorenzo, llega en un momento de plenitud futbolística tras convertir cuatro goles en ocho partidos durante el inicio de este 2026, consolidándose como una pieza clave en el equipo del norte de Brasil antes de su desvinculación definitiva.

El futbolista tiene previsto arribar a la capital argentina mañana por la mañana para someterse a los chequeos médicos de rigor y sellar un vínculo contractual por tres años, con la posibilidad de extenderlo por una temporada adicional. Con este fichaje, Juan Román Riquelme suma jerarquía internacional a un plantel que busca protagonismo, mientras que el jugador apuesta a mantener su racha goleadora para asegurar su lugar en la lista de la Selección de Paraguay de cara al Mundial 2026.