ANSES extiendió el plazo para presentar la Libreta AUH: cómo acceder al cobro del complemento acumulado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, ratificó la vigencia de la prórroga para la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este trámite resulta de vital importancia para los titulares de la asignación, ya que es el mecanismo legal que permite acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios, el plan de vacunación y la regularidad escolar de los menores. Al completar esta gestión, los beneficiarios quedan habilitados para percibir el complemento del 20 por ciento acumulado, un monto que el Estado retiene mensualmente y que se liquida de forma anual tras la validación de los datos.

Para facilitar el proceso, el organismo permite realizar el trámite de manera 100% digital a través de la plataforma Mi ANSES, tanto en su versión web como en la aplicación móvil. El procedimiento requiere que el titular genere el formulario específico, lo imprima en una sola hoja y lo lleve a las instituciones correspondientes (escuelas y centros de salud) para que sea completado y firmado por las autoridades. Una vez obtenido el documento físico, el usuario debe tomar una fotografía clara del mismo —asegurándose de que las cuatro esquinas sean visibles y el archivo no supere los 3 MB— para subirlo nuevamente al sistema y finalizar la carga con éxito.

Aquellas personas que encuentren dificultades para utilizar los canales virtuales cuentan con la alternativa presencial, pudiendo acercarse a cualquier oficina de ANSES o punto de atención de operativos territoriales sin necesidad de solicitar un turno previo. Esta flexibilidad busca asegurar que ninguna familia pierda el beneficio por falta de conectividad. Tras la presentación correcta de la Libreta, el sistema emite una confirmación por correo electrónico, iniciando el ciclo administrativo para que el pago de la Ayuda Escolar y el retroactivo de la AUH se vean reflejados en la liquidación de haberes subsiguiente.