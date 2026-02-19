Créditos para monotributistas: las opciones de financiamiento vigentes con montos de hasta $50.000.000

Facebook Twitter WhatsApp

El mercado financiero actual presenta alternativas de financiamiento diseñadas específicamente para los contribuyentes del régimen simplificado, permitiendo el acceso a capital incluso sin contar con un empleo en relación de dependencia. En este escenario, entidades como el Banco Nación lideran la oferta con créditos de hasta $50.000.000 que pueden cancelarse en un plazo de hasta 72 cuotas fijas, exigiendo como requisitos principales el Certificado de Cumplimiento Censal y la adhesión al débito automático para los pagos.

Por su parte, el sector privado y las plataformas digitales también compiten por captar a este segmento de trabajadores. Banco Macro dispone de préstamos de hasta $32.000.000 con un plazo de devolución de 60 meses, solicitando la presentación de formularios de AFIP y comprobantes de pago recientes. En el ámbito de las fintech, Naranja X propone una alternativa 100% digital con acreditación inmediata de hasta $9.000.000, cuya gestión se realiza íntegramente desde la aplicación mediante validación biométrica de identidad.

Un factor determinante para los solicitantes es el costo financiero, ya que las tasas nominales anuales (TNA) oscilan entre el 59% y el 145% dependiendo de la entidad, el plazo elegido y el perfil crediticio del cliente. Los expertos destacan que, antes de avanzar con la solicitud, es fundamental realizar una evaluación de la relación cuota-ingreso para garantizar que el compromiso asumido sea sostenible en el tiempo, aprovechando estas herramientas para inversión en insumos, emprendimientos o la cobertura de gastos imprevistos.