General Ramírez: operativos de desinfección en todas las escuelas ante el inicio del ciclo lectivo

El municipio intensifica las tareas de higiene y mantenimiento en los edificios escolares para garantizar un entorno seguro y saludable para toda la comunidad educativa.

Facebook Twitter WhatsApp

La Municipalidad de General Ramírez puso en marcha un exhaustivo plan de desinfección y limpieza en los establecimientos educativos de la ciudad. Esta iniciativa busca asegurar que el reencuentro de los alumnos con sus maestros se produzca en espacios limpios, cuidados y bioseguros, cumpliendo con los estándares de higiene necesarios para el bienestar de niños y docentes.

Del archivo: Los Binder festejarán sus 18 años en el Polideportivo de Ramírez

Las cuadrillas de trabajo enfocaron sus esfuerzos en la higienización profunda de aulas, sanitarios y áreas de recreación común, entendiendo que estos puntos son críticos para el desarrollo de la jornada escolar.(Informe Litoral)