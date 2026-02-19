General Ramírez: operativos de desinfección en todas las escuelas ante el inicio del ciclo lectivo

El municipio intensifica las tareas de higiene y mantenimiento en los edificios escolares para garantizar un entorno seguro y saludable para toda la comunidad educativa.

La Municipalidad de General Ramírez puso en marcha un exhaustivo plan de desinfección y limpieza en los establecimientos educativos de la ciudad. Esta iniciativa busca asegurar que el reencuentro de los alumnos con sus maestros se produzca en espacios limpios, cuidados y bioseguros, cumpliendo con los estándares de higiene necesarios para el bienestar de niños y docentes.

Del archivo: Los Binder festejarán sus 18 años en el Polideportivo de Ramírez

Las cuadrillas de trabajo enfocaron sus esfuerzos en la higienización profunda de aulas, sanitarios y áreas de recreación común, entendiendo que estos puntos son críticos para el desarrollo de la jornada escolar.(Informe Litoral)

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

Puede ser una imagen de mesa

COMENTÁ LA NOTA

Artículos relacionadosMás del autor