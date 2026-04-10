Encontraron sin vida a un transportista ramirense en la Ruta 12

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La Jefatura Departamental de Policía de Nogoyá confirmó el inicio de actuaciones de oficio para esclarecer el hallazgo de un hombre de 55 años sin vida en la cabina de su camión. El vehículo se encontraba detenido sobre la Ruta Nacional N° 12, a metros de una reconocida estación de servicio de la zona. El operativo de rigor contó con la presencia de la Unidad Fiscal en turno y equipos especializados de la Policía Científica, quienes realizaron las primeras pericias en el lugar del hecho.

Según se expresó a Informe Litoral, la justicia ha solicitado la intervención de la Médica Forense y el traslado del fallecido para practicar la autopsia en Oro Verde, un paso clave para descartar indicios de criminalidad y establecer si se trató de una muerte natural. Mientras tanto, las autoridades locales mantienen las diligencias abiertas para reconstruir las circunstancias exactas que rodearon este lamentable suceso ocurrido en el departamento Nogoyá.