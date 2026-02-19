Diamante: el temporal provocó el desmoronamiento de un terreno y el hundimiento de la calzada

Facebook Twitter WhatsApp

El fuerte temporal que azota a la provincia de Entre Ríos generó graves daños estructurales en la ciudad de Diamante, donde se registraron más de 100 milímetros de lluvia en pocas horas. El hecho más relevante ocurrió en calle Moreno, entre Brown y Alem, donde un sector elevado de terreno sufrió un corrimiento de tierra que sorprendió a los vecinos por tratarse de un área urbana consolidada. Como consecuencia directa de este desplazamiento, parte de la calzada cedió y se produjo un hundimiento que compromete seriamente la circulación vehicular y peatonal en el tramo afectado.

Ante la gravedad de la situación, personal de Bomberos Voluntarios y equipos municipales trabajan de manera ininterrumpida para asistir a las familias damnificadas y evaluar los daños estructurales. La principal causa del colapso fue la erosión del suelo por saturación hídrica, producto de las precipitaciones acumuladas que debilitaron la estabilidad de la barranca en ese sector. Debido al riesgo inminente de nuevos desprendimientos, las autoridades procedieron a vallar la zona y solicitan a la población extremar las precauciones y evitar transitar por los puntos críticos de la ciudad.

El panorama en el departamento Diamante se mantiene inestable, con reportes de anegamientos, desborde de arroyos e incluso el derrumbe de una vivienda en otra zona de la localidad. Los equipos de emergencia permanecen en alerta máxima mientras se monitorea la evolución del clima, priorizando la seguridad de las familias que residen en áreas con peligro de remoción en masa.(Neo Net Music)