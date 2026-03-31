Rápida intervención policial salvó la vida de un niño en una localidad entrerriana

Dos efectivos asistieron a un menor de 2 años que había ingerido un producto de limpieza, logrando estabilizarlo durante el traslado de urgencia hacia un centro de salud.

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El dramático episodio ocurrió este domingo cerca de las 23:30 horas en el “Barrio 150 Viviendas” de la ciudad de Gualeguay. Personal de la Comisaría 2ª, dependiente de la Jefatura Departamental de Policía, fue alertado sobre una emergencia doméstica en la que un niño de 2 años había ingerido lavandina y presentaba graves dificultades respiratorias. Ante la urgencia de la situación, los efectivos decidieron actuar de inmediato para salvaguardar la vida del pequeño.

Los funcionarios policiales procedieron a realizar el traslado del menor hacia el Hospital San Antonio en el patrullero. Durante el trayecto, la cabo 1º Tamara Lucero y el cabo Alonso González realizaron maniobras de primeros auxilios, logrando que el niño recuperara la respiración por sus propios medios antes de llegar al nosocomio. Una vez en el centro de salud, el menor fue atendido por los profesionales médicos de guardia, quienes confirmaron que se encontraba fuera de peligro y, tras las revisiones de rigor, le otorgaron el alta médica al comprobar su buen estado de salud.

Tras el exitoso operativo, las autoridades de la Jefatura Departamental de Policía destacaron y felicitaron públicamente el excelente accionar de los funcionarios, cuyo rápido proceder y capacidad de respuesta resultaron determinantes para evitar una tragedia. La labor de los agentes ha sido reconocida por la comunidad local, que valoró la intervención efectiva de la fuerza de seguridad en un momento crítico para la familia damnificada.