Invitan a una charla «Hablemos de duelos»

Será el jueves 23 de abril a las 19 en el Centro de Investigaciones de Diamante. La diputada Silvina Deccó invita a la ciudadania a participar.

Facebook Twitter WhatsApp

La diputada provincial Silvina Decco invita a toda la comunidad a participar de la jornada denominada “Hablemos de Duelos”, una iniciativa que busca generar un espacio de diálogo sobre los procesos personales y colectivos que atraviesan los seres humanos. La actividad se llevará a cabo el jueves 23 de abril a las 19:00 en el Centro de Investigaciones, presentándose como una oportunidad para abordar de manera profesional y empática una temática que forma parte natural de la vida pero que requiere de herramientas específicas para su tránsito saludable.

La disertación estará bajo la responsabilidad de Stella Cistola, quien coordinará esta propuesta de carácter libre y gratuito para todos los interesados. Durante el desarrollo del encuentro, se buscará brindar un marco de acompañamiento y reflexión que permita a los asistentes comprender mejor las distintas etapas del duelo, fomentando la construcción de redes de contención social y comunitaria ante las pérdidas o cambios significativos en el entorno afectivo.

Para garantizar una mejor organización del evento, los interesados deben completar el formulario de inscripción online disponible a través del siguiente enlace oficial: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq9NW_MRSFmQIYXt3LQIEVN1V9_vsIeucPDtZJbcqW2mpYaQ/viewform.