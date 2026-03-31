Una mujer se encuentra en estado reservado tras sufrir quemaduras graves en Crespo

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en una vivienda de la zona céntrica. La justicia investiga las circunstancias del suceso.

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Una mujer de 50 años permanece internada en estado de extrema gravedad luego de sufrir quemaduras en el 90% de su cuerpo en su domicilio particular, ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Crespo. El incidente se registró minutos después de la medianoche de este lunes y movilizó de inmediato a los servicios de emergencia de la localidad, quienes trabajaron en el lugar para brindar la asistencia primaria a la víctima.

Según los datos preliminares de la investigación, el hecho ocurrió en el sector posterior de la vivienda, donde la mujer reside junto a su familia. La principal hipótesis que analizan las autoridades judiciales y policiales apunta a un intento de autodeterminación, en el cual la mujer se habría rociado con combustible antes de prenderse fuego.

Tras el suceso, la víctima fue trasladada de urgencia a la Clínica Del Parque de Crespo. Debido a la magnitud de las lesiones y a la alta complejidad que requiere su tratamiento, los profesionales médicos confirmaron que su estado es reservado y evalúan su traslado a un centro de salud de mayor complejidad para recibir cuidados intensivos especializados.

El procedimiento judicial quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Situaciones Complejas, que se encuentra coordinando las pericias técnicas y las actuaciones de rigor para esclarecer las circunstancias del episodio. Personal de la comisaría local trabajó en el lugar para preservar la escena y recabar los testimonios necesarios para el avance de la causa.(Con información de Ahora)