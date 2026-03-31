La Ganadera lanzó un programa integral de asesoramiento técnico para potenciar la rentabilidad del campo

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En un mercado cada vez más exigente, la cooperativa La Ganadera ha consolidado su servicio de asesoramiento técnico como una herramienta clave para que los productores de la región logren mejorar la rentabilidad de sus campos. La propuesta se fundamenta en un diagnóstico exhaustivo del sistema actual de cada establecimiento, permitiendo a los especialistas diseñar una estrategia personalizada que responda a las necesidades y objetivos específicos de cada empresa ganadera.

La principal ventaja competitiva de este programa es la presencia constante de los técnicos durante todo el año, lo que garantiza un seguimiento real de las variables productivas. Este acompañamiento presencial permite alcanzar una mayor eficiencia operativa en los procesos cotidianos, logrando un impacto directo tanto en la calidad como en la cantidad de carne obtenida, y proporcionando al productor las herramientas necesarias para tomar decisiones de inversión más seguras y fundamentadas en datos técnicos sólidos. (Informe Litoral)

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