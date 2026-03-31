Frigerio recorrió la puesta en valor de la escuela Estrada de Paraná y entregó libros del plan provincial de Alfabetización

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El gobernador Rogelio Frigerio visitó las instalaciones de la escuela N° 96 José Manuel Estrada de la capital provincial, donde recorrió las obras de infraestructura finalizadas que demandaron una inversión cercana a los 540 millones de pesos. También hizo entrega de materiales educativos en el marco del programa de alfabetización impulsado por la provincia.

La intervención en el establecimiento educativo comprendió una renovación integral de sus instalaciones. En el exterior, se llevó adelante la restauración de la fachada, tareas de pintura, recomposición de muros y carpintería, además de la ejecución de veredas perimetrales. Para garantizar la integración entre los distintos niveles del edificio y la accesibilidad, se construyeron nuevas rampas y se adecuó un sanitario para personas con discapacidad. Asimismo, los trabajos incluyeron mejoras sustanciales en el sector del comedor y la cocina, donde se renovaron pisos, mesadas y revestimientos, junto con la optimización de las instalaciones eléctricas y de gas

Estos trabajos se iniciaron en diciembre de 2024, siendo una de las obras prioritarias de la actual gestión para recuperar un edificio que presentaba un avanzado estado de deterioro.

El ministro Hernán Jacob valoró el esfuerzo conjunto para mejorar las condiciones de aprendizaje: «Esta obra padeció todos los vaivenes de la transición en materia de infraestructura, pero se ha puesto en valor y hoy la escuela está en mejores condiciones. Es ni más ni menos lo que estamos obligados a hacer, que es ir de a poco recuperando la dignidad de los espacios de educación y de salud. Estamos invirtiendo en infraestructura a escala humana para garantizar a nuestros gurises que estudien en un entorno digno para desarrollar la tarea de aprender y educar», expresó el funcionario.

Por otro lado, durante la jornada se entregaron libros para estudiantes de primer y segundo grado. Según se informó, los ejemplares ya se encuentran en las direcciones departamentales de escuelas y en los próximos días se completará la distribución con los materiales destinados a tercer grado y a docentes. Para este ciclo lectivo la totalidad de los libros a imprimir alcanza la suma de 103.480 unidades.

En ese marco, el presidente del CGE, Carlos Cuenca, destacó la celeridad en la llegada de los recursos a las aulas, ya que «es muy importante en la continuidad del Plan Provincial de Alfabetización entregar los libros en tiempo y forma. Por eso la mayoría de estos recursos ya han llegado a las departamentales y esta es la primera escuela en la que reciben los de primer y segundo grado. Es valioso que, con las clases ya comenzadas, esto le dé otra dinámica y otras herramientas a la cursada», concluyó.

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