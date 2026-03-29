Productores agropecuarios rechazan «medidas de fuerza y amenazas» de transportistas

Es ante el reclamo que hicieron algunos de ellos por tarifas más altas en las cooperativas, que en casos puntuales incluyó bloqueos y vuelco de granos. "Exigimos el cese inmediato de las amenazas y el hostigamiento", afirmaron. Los transportistas aseguran que con los costos actuales están "cambiando la plata".

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En las últimas semanas fue noticia en la región el reclamo de algunos transportistas de granos en las puertas de las cooperativas, sobre todo en Crespo y General Ramírez. La medida de fuerza para exigir mayores aumentos en las tarifas, incluyó, en algunos casos, bloqueos y hasta vuelco de granos.

Ante esta situación, un grupo de productores emitió un comunicado en el que recalcan que el «aumento de tarifas solicitado resulta inviable para la realidad económica del sector productivo. Los cálculos técnicos demuestran que las tarifas actuales ya contemplan márgenes de rentabilidad superiores a los que percibe hoy el productor agropecuario, quien asume la totalidad del riesgo climático y financiero», expresaron en relación a la rentabilidad.

En ese marco aseguraron que los que reclaman «son los mismos de siempre. No representan a la totalidad del transporte, sino a grupos identificados que buscan beneficios excepcionales mediante la coacción».

Ante ello rechazan que usen el logo de las cooperativas para reclamar «para dar una apariencia de legitimidad a un reclamo que va en contra de los intereses de la propia entidad y la de sus asociados».

Por último, los productores agropecuarios de la región aseguran que defenderán el trabajo, por eso «no permitiremos que se limite nuestra libertad, ya sea desde nuestros campos o desde las plantas de las cooperativas. El derecho al paro termina a donde comienza el derecho a circular y a disponer de nuestra producción», indicaron.

«Exigimos el cese inmediado de las amenazas y los hostigamientos. Como dueños de la producción priorizaremos el trabajo con aquellos transportistas que apuesten al diálogo y al respeto mutuo, sin condicionamintos ni extorsiones», remarcaron los productores.

Qué sostienen los transportistas

Los transportistas de Diamante, General Ramírez, Crespo, Lucas González y otras localidades sostienen que «están cambiando plata», ya que según su postura la tarifa que se paga en Entre Ríos está muy por debajo de lo que perciben a nivel nacional.

Si bien las cooperativas les ofrecieron un aumento, lo consideran insuficiente y por ese motivo hasta se reunieron con el secretario de Transporte, Aníbal Steren y esperan que Provincia acompañe su reclamo.

Todo el problema comenzó tras la desregulación por parte del Gobierno nacional. Ya que anteriormente existía un cuadro tarifario a nivel nacional el cual era acordado y tenía que ser tomado de referencia por todas las partes involucradas pero ahora los acuerdos se realizan de manera particular, lo que genera estos conflictos. (Informe Litoral)

Del archivo: El laboratorio del INTA Concepción del Uruguay ya tiene validez oficial del Senasa