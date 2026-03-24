Insólito: Fernando Huck metió un caballo en un estudio de TV y después montó

En el marco de una entrevista a la Agrupación Amigos del Caballo, el empresario crespense no solo que hizo entrar al equino dentro del estudio de Canal 6 ERTV, sino que a sus 75 años se tomó una foto de a caballo para coronar la entrevista.

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El empresario crespense, Fernando Alberto Huck suele dar que hablar por sus ocurrencias y en un reciente programa que conduce en Canal 6 Entre Ríos Televisión, medio que es de su propiedad, fue más allá e hizo que ingrese un equino durante la entrevista.

El llamativo episodio ocurrió durante el programa Fernando Huck Reportajes, donde suele entrevistar a referentes de diversas instuciones y en esta oportunidad era el turno de la Agrupación Amigos del Caballo.

“Me dijeron que no se podía, que era un riesgo, pero acá está”, expresó con alegría el conductor, mientras compartía la experiencia inédita de tener al caballo en un estudio televisivo, agradeciendo a los integrantes de la agrupación por acompañar esta iniciativa.

En tanto, desde la institución explicaron que fue fundada en septiembre de 1983, por lo que transita más de cuatro décadas de actividad ininterrumpida. Sus integrantes se reúnen mensualmente y el principal objetivo es sostener y difundir las costumbres criollas.

No conforme con la presecia del caballo en el estudio televisivo durante toda la entrevista, el extravagante conductor, a sus 75 años, montó el equino frente a los estudios del canal y se tomó una foto para coronar la nota. (Informe Litoral)

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Del archivo: Canal 6 ERTV también se puede escuchar por radio en Paraná