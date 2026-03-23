Retoman las conversaciones en dialecto alemán en La Ganadera

Los encuentros se realizan el tercer lunes de cada mes y empezarán este 30 de marzo. Será desde las 16 en el Salón de la Cooperaración de la Cooperativa con casa central en General Ramírez. La propuesta es gratuita con cupos limitados.

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Un año más, Cooperativa La Ganadera de General Ramírez abre sus puertas para el espacio de encuentro de las charlas en dialecto alemán. Se trata de un idioma que trajeron los Alemanes del Volga a diferentes regiones de Entre Ríos y otras provincias cuyo uso se ha ido perdiendo con el pasar de los años.

Actualmente ya son pocas las personas que lo utilizan cotidianamente y la mayoría lo comprende pero no pueden hablarlo fluidamente. Sumado a ello, salvo excepciones, ya no se trasnmite a las nuevas generaciones.

Es por ello que la propuesta organizada por el Grupo de Mujeres El Desperar de la mencionada Cooperativa es importante para el intercambio y la conservación de las raíces.

La iniciativa empezará este lunes 30 de marzo a partir de las 16, en el Salón de la Cooperación, ubicado en calle Belgrano 229 de Ramírez. Si bien la actividad es gratuita, los cupos son limitados. (Informe Litoral)

Del archivo de Informe Litoral: Buscan un nuevo pórtico de acceso para General Ramírez