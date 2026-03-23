Riesgo de derrumbe en el puente de ingreso al Club de Pescadores de Paraná

La estructura sufrió graves daños tras las intensas lluvias del fin de semana, lo que obligó al municipio a clausurar el paso vehicular y peatonal en la zona de la costanera.

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Como consecuencia de las fuertes precipitaciones que alcanzaron los 108 milímetros durante el último fin de semana, el puente de madera que sirve de ingreso al Club de Pescadores de Paraná presenta un estado de riesgo de derrumbe. El fenómeno climático provocó el socavamiento de la estructura ubicada sobre avenida Laurencena, agravando el deterioro que ya se había registrado previamente durante el temporal de mediados de febrero en la capital entrerriana.

Los cimientos de la construcción, situada sobre el arroyo Antoñico cerca de su desembocadura, presentan daños severos que comprometen la estabilidad de la base. Ante esta situación de peligro inminente, la Municipalidad de Paraná dispuso la colocación de obstáculos para impedir de forma total el ingreso de vehículos y evitar accidentes derivados del debilitamiento del terreno y la base del puente.

Debido al corte en el acceso principal, se confirmó que el ingreso alternativo a la entidad deportiva deberá realizarse por la cortada Padre Roberto Croce, accediendo a través de calle Estrada. Se trata de un desvío necesario para garantizar la seguridad de los socios y vecinos mientras se evalúan las reparaciones pertinentes en el sector afectado de la costanera de la ciudad.