Reforma laboral: los cambios clave que redefinen el trabajo de los monotributistas

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La implementación de la Ley de Modernización Laboral introdujo modificaciones centrales en la regulación de las actividades de los monotributistas en Argentina. El punto principal de la reforma es la nueva delimitación entre el trabajo independiente y la relación de dependencia, estableciendo que las contrataciones de obra o servicios que se rigen por el Código Civil y Comercial quedan excluidas de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto implica que la prestación de servicios bajo la figura del monotributo no queda alcanzada por la legislación laboral de manera automática, siempre que se mantenga la autonomía del prestador.

Uno de los cambios técnicos más importantes para el sector es la modificación del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Según supo Informe Litoral, la reforma determina que no se presumirá la existencia de un vínculo laboral cuando se trate de servicios independientes que cuenten con la emisión de facturas o recibos formales de pago. Este cambio normativo marca una diferencia con el criterio que aplicaba la Justicia anteriormente, donde la facturación periódica a un mismo cliente podía ser interpretada como un indicio de empleo encubierto.

A pesar de este nuevo esquema, la ley mantiene vigente el principio de primacía de la realidad. Esto significa que los jueces conservan la facultad de analizar las condiciones concretas de cada caso. Si se comprueba que un trabajador cumple horarios fijos, utiliza herramientas provistas por la empresa y recibe instrucciones directas y permanentes, se podrían configurar elementos de subordinación que den lugar a un reclamo laboral. En contrapartida, quienes organizan sus propios tiempos y prestan servicios a múltiples clientes refuerzan su carácter de independientes.

Finalmente, la normativa incorpora a los trabajadores de plataformas digitales dentro del esquema de trabajo independiente, reconociendo su libertad para aceptar o rechazar tareas. La tendencia actual del mercado muestra que, mientras el empleo asalariado registrado ha marcado un descenso, el trabajo por cuenta propia bajo el régimen de monotributo continúa en ascenso, consolidándose como una de las modalidades de contratación más frecuentes en el actual contexto económico nacional.