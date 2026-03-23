Strobel: la Policía recuperó un televisor robado tras un rápido operativo de investigación

El aparato fue sacado de una vivienda que se encontraba sin llave. Tras las actuaciones de los efectivos, el televisor fue localizado en poder de un vecino y devuelto a su dueño.

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En el marco de los operativos de prevención que se realizan en la localidad de Strobel, personal de la Comisaría local y la División de Investigaciones lograron aclarar un hecho ocurrido durante la jornada del viernes. El procedimiento comenzó a raíz de una denuncia por el robo de un televisor del interior de una casa, aprovechando que la propiedad se encontraba en ese momento sin medidas de seguridad.

Bajo las órdenes del Ministerio Público Fiscal, los investigadores reunieron distintos informes y pruebas que permitieron identificar a un familiar del denunciante como el responsable de haberse llevado el televisor. Según supo Informe Litoral, la rapidez en la búsqueda de datos permitió que, en pocas horas, se lograra la ubicación del televisor en la casa de otro vecino de la zona, quien manifestó que no sabía que el aparato era robado al momento de recibirlo.

Ante esta situación, los agentes realizaron el secuestro formal del equipo, el cual fue llevado a la sede policial y, finalmente, devuelto a su dueño. Desde la institución policial recordaron a los vecinos la importancia de no comprar objetos de procedencia dudosa, pidiendo a la comunidad avisar a las autoridades ante cualquier oferta sospechosa para evitar que sigan ocurriendo estos delitos.