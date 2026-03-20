Buscan un nuevo pórtico de acceso para General Ramírez

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Luego de varios años sin pórtico de acceso a General Ramírez, desde la Municipalidad presentaron los nueve proyectos y pronto será una realidad su emplazamiento en el ingreso a la ciudad del departamento Diamante.

Lo interesante es que cualquiera puede ser parte y elegir el pórtico que quiere que se coloque. Para votar hay que ingresar a este enlace y poner «me gusta» en la foto que más le guste. Hay tiempo hasta el 29 de marzo.

Recordemos que la ciudad se encuentra sin el pórtico de acceso desde 2023 cuando un camión con una maquinaria cargada arrancó la estructura.

Nota relacionada: Un camión enganchó y arrancó el cartel del acceso a General Ramírez

El pórtico de acceso suele ser muy importante en cada ciudad porque hace a la identidad del lugar, más allá de su funcionalidad es la primera impresión que se llevan los vecinos y visitantes.