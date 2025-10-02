Canal 6 ERTV también se puede escuchar por radio en Paraná

La señal televisiva con sede central en Crespo se comenzó a emitir desde octubre por FM 104.1 en la capital entrerriana. Se suma a la transmisión por aire, Gigared, TDA y Somos de 20 a 22.

Canal 6 Entre Ríos TV ahora también se puede escuchar por una radio en la capital entrerriana. Se trata de la FM 104.1, cuya emisora ya transmite las 24 horas la señal del canal con sede central en Crespo.

Recordemos que el canal de aire que cumplió 15 años en julio pasado, desembarcó en Paraná con estudios propios el 12 de agosto de 2022. Desde ese momento, además de contar con móviles diarios en las calles de la ciudad, se emite por Gigared, TDA, aire y recientemente en Somos (Canal 7 de Flow) de lunes a viernes de 20 a 22 y algunos tramos de los fines de semana.

Canal 6 también se reproduce en videocables de diferentes ciudades entrerrianas, por FM 101.9 en Crespo y zona y en el sitio digital: www.desdeentrerios.com.ar.

