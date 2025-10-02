Aranguren tiene una nueva camioneta para tareas municipales

El anuncio fue realizado días atrás durante la visita de la vicegobernadora. El vehículo se compró con recursos locales.

Desde la Municipalidad de Aranguren adquirieron una camioneta 0km para tareas municipales. El vehículo fue presentado por el intendente Luis Siebenlist, días atrás, durante la visita de la vicegobernadora, Alicia Aluani.

Recordemos que en la oportundiad también se inauguró la puesta en valor de la mano sur de la Avenida Victoria, con obras de cordón cuneta, iluminación, arbolado y consolidación del suelo. Además, se entregaron tres módulos habitacionales destinados a familias de la localidad.

El mandatario local hizo una fuerte defenza de la «administración austera» y el «Estado presente» que invierte para mejorar la calidad de vida de la comunidad. (Informe Litoral)

