Coopar incorporó Diésel Premium Grado 3 en la Sucursal Nogoyá

De esta forma se suma a la de Don Cristóbal Segunda donde ya se vendía ese combustible. Destacan que brinda mayor potencia, óptima protección del motor y un rendimiento más eficiente.

La Cooperativa Agrícola, Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Limitada (Coopar) anuncia la incorporación de Diésel Premium Grado 3 (Euro) en su Sucursal Nogoyá.

Este combustible de última generación brinda mayor potencia, óptima protección del motor y un rendimiento más eficiente, respondiendo a las demandas de productores, transportistas y clientes que diariamente confían en los servicios de la cooperativa.

Con esta nueva alternativa, COOPAR reafirma su compromiso con la calidad, la innovación y el acompañamiento al trabajo regional, ofreciendo soluciones que fortalecen la producción y el desarrollo de la comunidad.

La invitación está abierta a todos los asociados y usuarios a acercarse a la Sucursal Nogoyá y conocer los beneficios de este producto de excelencia.

