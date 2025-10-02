En septiembre se registraron valores positivos en los remates de La Ganadera

El consumo siguió inestable pero logró recuperarse un poco. Hubo valores máximos en lotes de buena terminación y calidad, mientras la invernada logró afianzarse.

Facebook Twitter WhatsApp

De acuerdo con los precios alcanzados por la cooperativa La Ganadera, de General Ramírez, en sus diferentes instalaciones de remates feria, realizadas durante septiembre, se observan valores positivos para todas las categorías.

A lo largo de septiembre, la hacienda en pie logró valores considerables con precios picos en lotes de calidad, tanto en la hacienda con destino a faena como la invernada.

El consumo liviano sigue siendo una de las categorías más inestables del mercado, pero logró recuperarse y obtener un aumento del 3,85%, debido a un faltante de mercadería, ya que el consumo en el mercado interno sigue bajo.

En cuanto a la exportación, las cotizaciones acompañaron durante todo el mes, con valores máximos en lotes de buena terminación y calidad. El faltante de mercadería demandada por las industrias frigoríficas contribuyó a esta tendencia positiva.

Por otra parte, la hacienda destinada a invernada se logró afianzar y sigue acompañando la suba alcanzando valores considerables en lotes destacados, logrando una suba del 1,80% para las hembras y un 1,41% para los machos.

El Índice Novillo de Arrendamiento se ubicó, en septiembre, en 3.106 pesos.