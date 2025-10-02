Productores de Crucesitas Octava participaron de una jornada sobre manejo integral de sorgos

La jornada se presentó como una oportunidad de capacitación e intercambio de experiencias.

El pasado martes 23 de septiembre, en la Sucursal de COOPAR en Crucesitas Octava, se desarrolló una valiosa jornada técnica destinada a productores ganaderos de la región, bajo el título “Manejo Integral de Sorgos: claves para maximizar el aprovechamiento”.

La actividad fue organizada por la sucursal local de COOPAR, con la coordinación del Ing. Agr. Sergio Fettolini, responsable de la filial, y la Ing. Agr. Karen Kars, integrante del equipo técnico comercial.

El encuentro contó con la disertación del Ing. Agr. Alfredo González, especialista de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), quien compartió estrategias y herramientas para optimizar el uso del sorgo, un cultivo clave en la alimentación animal.

La jornada se presentó como una oportunidad de capacitación e intercambio de experiencias, reafirmando el compromiso de COOPAR con el acompañamiento técnico a los productores de la zona.

