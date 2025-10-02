Productores de Crucesitas Octava participaron de una jornada sobre manejo integral de sorgos

Productores de Crucesitas Octava participaron de una jornada sobre manejo integral de sorgos

El pasado martes 23 de septiembre, en la Sucursal de COOPAR en Crucesitas Octava, se desarrolló una valiosa jornada técnica destinada a productores ganaderos de la región, bajo el título “Manejo Integral de Sorgos: claves para maximizar el aprovechamiento”.

La actividad fue organizada por la sucursal local de COOPAR, con la coordinación del Ing. Agr. Sergio Fettolini, responsable de la filial, y la Ing. Agr. Karen Kars, integrante del equipo técnico comercial.

El encuentro contó con la disertación del Ing. Agr. Alfredo González, especialista de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), quien compartió estrategias y herramientas para optimizar el uso del sorgo, un cultivo clave en la alimentación animal.

La jornada se presentó como una oportunidad de capacitación e intercambio de experiencias, reafirmando el compromiso de COOPAR con el acompañamiento técnico a los productores de la zona.

