Inició el cronograma de pagos de becas provinciales

El director ejecutivo del organismo becario, Mariano Berdiñas, subrayó que «será en tres tramos, comenzando el lunes y finalizando el miércoles 8 del corriente mes».
«Estudiantes de toda la provincia, de nivel secundario, terciario y universitario, percibirán el nuevo monto a través del Banco Entre Ríos. Cabe agregar, también, que el equipo siguió con el proceso de análisis de presentaciones en la etapa de reclamos, por lo que sumamos nuevos beneficiarios al sistema de becas», dijo.
Cronograma de octubre
Lunes 6: finalización de DNI en 0 , 1, 2 y 3 / Banco Entre Ríos.
Martes 7: finalización de DNI en 4, 5 y 6 / Banco Entre Ríos.
Miércoles 8: finalización de DNI en 7, 8 y 9 / Banco Entre Ríos.
