ATER recordó los vencimientos impositivos que operan en octubre

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recordó a contribuyentes, profesionales y responsables tributarios los vencimientos que operan durante octubre de 2025.

Asimismo, recomendó consultar la Agenda de Vencimientos en la web oficial de del organismo: https://www.ater.gob.ar/ater2/FRMCALENDARIO1.asp

Calendario de Vencimientos – Octubre 2025

Impuesto Inmobiliario Urbano

4.ª cuota (por último dígito verificador):

– 0-4: 15/10

– 5-9: 16/10

Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural

3.ª cuota (por último dígito verificador):

– 0-4: 15/10

– 5-9: 16/10

Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen General

Declaración jurada mensual – período septiembre/2025. Por terminación de CUIT:

– 0-1: 20/10

– 2-3: 21/10

– 4-5: 22/10

– 6-7: 23/10

– 8-9: 24/10

Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Convenio Multilateral

Período septiembre/2025. Por terminación de CUIT:

– 0-2: 15/10

– 3-5: 16/10

– 6-7: 17/10

– 8-9: 20/10

Ingresos Brutos – Agentes de Retención y Percepción (SIRCAR)

Período septiembre/2025. Por terminación de CUIT:

– 0-4: 07/10

– 5-9: 08/10

Ingresos Brutos – SIRTAC (Administradoras de Tarjetas de Crédito y Compra)

– Período septiembre: Presentación: 08/10 – Pago: 09/10

– Período octubre: Presentación: 23/10 – Pago: 24/10

Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales

Agentes de Retención (período septiembre/2025). Por terminación de CUIT:

– 0-4: 08/10

– 5-9: 09/10

Declaración jurada mensual (período septiembre/2025) – por terminación del CUIT:

– 0-1: 20/10

– 2-3: 21/10

– 4-5: 22/10

– 6-7: 23/10

– 8-9: 24/10

Derecho de Extracción de Minerales (Ley 10.158)

Declaración jurada mensual – período septiembre/2025: 20/10 (todos los CUIT).

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo)

Periodo octubre: 20/10 (según calendario de ARCA).

Más digital, más fácil

La emisión de boletas es exclusivamente digital. Desde ATER se reiteró la necesidad y conveniencia de adherir a la Boleta Digital para recibir avisos y notificaciones por correo electrónico: https://www.ater.gob.ar/ater2/adhesionCorreo/AdhesionMail0.asp

Medios y formas de pago del Impuesto Inmobiliario

La consolidación de la modalidad digital viene acompañada por múltiples opciones de acceso y pago de la boleta:

– Correo electrónico: Quienes adhieren a la Boleta Digital la reciben directamente en su correo electrónico.

– Consulta y descarga online: La boleta puede consultarse, descargarse o imprimirse en cualquier momento desde el sitio web www.ater.gob.ar. También se puede consultar el estado de deuda a través del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE), con clave fiscal en la web de ARCA.

– Pago presencial: Presentando únicamente el DNI, el número de la partida o dominio, o CUIT (para personas jurídicas) en cualquier sucursal de Entre Ríos Servicios o Plus Pagos Servicios.

– Pago online: A través de PlusPagos.com y su aplicación, Home Banking (Red Link y Banelco) utilizando el código electrónico de pago o VEP/VPA/VCD generados desde los servicios online de ATER y ARCA.

– Pago con QR: Desde el Botón de Pago en el portal www.ater.gob.ar se puede acceder al Estado de Deuda y pagar con QR desde cualquier billetera virtual.

– Débito automático: Permite adherir al débito automático del impuesto desde una cuenta bancaria o tarjeta de crédito en la fecha de vencimiento.

– Cajeros automáticos: A través de todos los cajeros automáticos habilitados.

Consultas y asistencia

– Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes, de 8 a 13).

– Correo electrónico: [email protected]

– Sitio web: www.ater.gob.ar

– Oficinas y receptorías: En toda la provincia.